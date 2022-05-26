Маразм лукашистов: в Гродно перекрашивают желто-голубые троллейбусы 2 26.05.2022, 22:55

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Чтобы не ассоциировались с Украиной.

В Гродненском троллейбусном управлении в мае началась перекраска городских троллейбусов, имеющих желто-синюю окраску, сообщает сайт mostmedia.io.

По его источникам, такое указание пришло от местных чиновников.

В Гродненском троллейбусном парке есть только один покрасочный цех. Всего в парке более 20 троллейбусов с желто-синей окраской, перекрасили уже четыре.

«На покраску стали пригонять с 20 мая. Никто не объяснял, с чем это связано. Пришли из исполкома. По слухам, местные чиновники боятся, что кто-то приедет в город и увидит желто-синие троллейбусы, а это ассоциация с Украиной. Для всех работников это полный маразм», — рассказал источник издания.

Общественный транспорт Гродно начали перекрашивать в цвета герба и флага города (они желто-голубые) с 2011 года. И до этого года никаких проблем в этом никто не видел.

По неподтвержденной информации, указание перекрашивать транспорт пришло и в автобусный парк Гродно.

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