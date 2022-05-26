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ЧМ по хоккею-2022: стали известны все полуфиналисты

  • 26.05.2022, 23:04
ЧМ по хоккею-2022: стали известны все полуфиналисты

Финляндия сыграла со Словакией, Швейцария – с США.

На чемпионате мира по хоккею в Финляндии завершились оставшиеся два четвертьфинала. Приводим их результаты.

Финляндия — Словакия — 4:2

Шайбы: 0:1 — Сикора (8.17). 0:2 — Регенда (15.16). 1:2 — Анттила (18.27). 2:2 — Анттила (23.44). 3:2 — Маннинен (44.01). 4:2 — Маеналайнен (59.59, п.в.).

Швейцария — США — 0:3

Шайбы: 0:1 — Майерс (11.59). 0:2 — Годетт (16.42). 0:3 — Майерс (54.06).

Ранее в полуфинал пробились команды Чехии и Канады.

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