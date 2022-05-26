Секретарь СНБО Украины убежден, что РФ развалится 26.05.2022, 23:33

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Алексей Данилов

И ее нужно будет тут же разоружить.

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что еще при нашей жизни Российская Федерация "развалится". При этом ее обязательно нужно будет разоружить, отметил он в интервью 24 каналу.

Российского диктатора Владимира Путина, по мнению Данилова, "уберет сама жизнь". И это случится при нашей жизни, считает он.

Российская Федерация также "развалится" при нашей жизни. "Она не может держаться, потому что это искусственное образование. Это случится. Мы бы очень хотели, чтобы это случилось еще вчера, но надо еще чуть-чуть подождать", – сказал секретарь СНБО.

При этом, отметил он, у России нужно будет отобрать оружие, в том числе ядерное. "Это очень опасно — оставлять страну с ядерным оружием, при этом она может вести себя так, как считает нужным, пренебрегая всеми законами, ООН, правилами и нормами, которые на сегодняшний день есть", – подчеркнул Данилов.

"Если кто-то считает, что там не появится другой Путин, поверьте, я уже говорил, их там до черта — желающих стать Путиным. И это очень опасно для мира", – добавил Данилов.

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