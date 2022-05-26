закрыть
27 мая 2022, пятница, 1:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ «приземлили» БПЛА и вертолет оккупантов

  • 26.05.2022, 23:55
  • 2,176
ВСУ «приземлили» БПЛА и вертолет оккупантов

Кроме этого, воздушные силы уничтожили ракету класса Х-59.

Больше ударов крылатыми ракетами российские оккупанты наносят на Луганском направлении, в четверг Воздушные силы "приземлили" одну из них - авиационную ракету класса "воздух-земля" Х-59.

Об этом сообщает пресс-центр командования Воздушных сил

"26 мая активность вражеской авиации несколько снизилась, предположительно из-за погодных условий, впрочем, тактическая авиация оккупантов продолжает круглосуточное патрулирование в акваториях Черного и Азовского морей и вокруг границ Украины.

Сложная ситуация для сил обороны остается на Луганском направлении. Именно сюда чаще всего прилетают ракеты разных типов, выпущенные самолетами оккупантов с территории России".

Одну из них – авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59 сбило зенитный ракетное подразделение Воздушных сил.

Противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила один БПЛА "Орлан-10", а военнослужащие одной из бригад сбили вражеский вертолет Ка-52 ракетой ПЗРК "Стингер".

В ВС отмечают, что украинские истребители продолжают патрулировать воздушное пространство нашего государства, а ударная авиация Воздушных сил оказывает огневую поддержку Силам обороны на Луганском направлении и в других операционных районах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох