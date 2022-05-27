Последний из ЖКХ Ирина Халип

27.05.2022, 7:44

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ИРИНА ХАЛИП

Мелкое мошенничество – основа любой колхозной власти.

Я все пыталась понять, почему с такой настойчивостью режим отправляет за решетку многодетных матерей. Вчера, например, вынесли приговор матери троих детей Ольге Томиной. До того посадили Ольгу Золотарь, у которой пятеро детей, Татьяну Каневскую, у которой четверо, Анну Сунгурову и Елену Мовшук – у них по трое. Но не может ведь нутряная кровожадность государства доходить до такой степени? А это и не кровожадность, похоже. Просто денег на ЖКХ совсем нет. А значит, льготников нужно отправить подальше. Желательно – за решетку. Тем же, кто успеет сбежать, - выставить счет вдогонку.

Белорусы сейчас так заняты выживанием, что не успевают следить за бюрократическими новостями. Впрочем, даже если бы и не были так заняты, они вряд ли тратили бы свою жизнь на чтение официальных телеграм-каналов министерств и ведомств. Я как-то недавно полистала телеграм-канал минздрава – так там исключительно веселятся. То на конкурсе «Лучший по профессии» медсестры соревнуются, то светская хроника о визите Кочановой в один из РНПЦ, то репортаж об экскурсии воспитанников детдома в аптеку (ну конечно, куда еще сводить детдомовца, кроме аптеки, - пусть привыкает заранее). Полезной информации – ноль. Зато очень веселая картинка получается: чиновники в зале и пляшущие медсестры на сцене. Так стоит ли удивляться, что о правительственном постановлении №166 от 25 марта белорусы узнали только сейчас, когда пришло время оплачивать коммунальные услуги за апрель? В нормальной стране граждан не только предупредили бы о «сюрпризе» заранее, но открыли горячие линии, опубликовали везде, где только возможно – не только в ведомственных телеграм-каналах, - подробные разъяснения и ответы на вопросы. Впрочем, это я, кажется, начала мыслить, как белорусский чиновник, - в нормальной стране подобных постановлений в принципе быть не может.

Теперь, оказывается, по полному тарифу коммунальные услуги будут оплачивать все официально не трудоустроенные белорусы, которые уедут из Беларуси на срок более 30 дней. Раньше от переплат освобождались те, кто учился или работал за границей – предоставляли документы, трудовые договоры, справки о зарплатах (какое невыносимое унижение для любого гражданина цивилизованного мира - а мы ничего, привыкли ходить по десяткам кабинетов и доказывать, что не объедаем государство). Теперь же и студент, и рабочий, и сезонный собиратель ягод – все будут платить по максимуму. Ты, скотина, за бугром бабло зашибаешь? Так мы тебе тут устроим сладкие воспоминания о родине.

И плевать, что ты студент, который учится в Европе и вечерами разносит пиццу ради карманных денег, или отчаявшийся безработный, отправившийся класть кирпичи и жить в общаге, чтобы помочь семье, или собирающая клубнику мать, оставившая детей на бабушку, потому что в конце лета нужно собрать их в школу. Деньги на дорогу в дальние края нашел – значит, не последние у тебя государство отобрало, делись давай. Не хочешь делиться – все равно раскошелишься, мы все впишем в жировку. И не понимают государственные простейшие, что заработавший за границей белорус или вернется и будет тратить деньги здесь, пополняя бюджет, или пришлет их родным. Каждый заработанный за границей доллар, евро, злотый многократно окупится здесь, если относиться к гражданам по-человечески. Ты безработный – получи скидку на оплату ЖКХ. Ты нашел возможность заработать за границей – отлично, мы заморозим твою «коммуналку» вплоть до возвращения. Но это же нужно думать, напрягаться, лишаться сиюминутной копейки ради будущих рублей. Нет, на два шага вперед простейшие ничего просчитывать не в состоянии. И работающий за границей белорус, глядя на это скотское отношение к себе, к своей семье, к своему имуществу, подумает – да и не вернется вообще.

«Стучать» об уехавших подрядился погранкомитет. Правда, об их возвращении он уже никому не докладывает, и у чиновников есть надежда, что тихий интеллигентный гражданин просто примет подорожавшую «коммуналку» как должное и будет продолжать платить по «тунеядским» тарифам. Мелкое мошенничество – основа любой колхозной власти. По-другому не научены.

Вот только они забыли, что уже год из Беларуси никуда не улетишь и мало куда уедешь. Многие пересекают границу в России или вообще выбираются волчьими тропами, не отправляя в погранкомитет прощальных писем. Так что огромный пласт трудоспособного населения остается неучтенным. Соответственно, многие тысячи рублей так и остаются в дальних странах на кисельных берегах в разной валюте. Могу подсказать выход: постройте, пожалуйста, границу с Россией.

И бюджету прибыль будет, и нам всем как-то спокойнее.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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