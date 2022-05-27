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Белорусам попадаются необычные доллары, которые можно продать намного дороже

  • 27.05.2022, 8:19
Белорусам попадаются необычные доллары, которые можно продать намного дороже

На что следует обратить внимание?

Журналисты onliner.by предлагают белорусам поискать у себя в кошельке двухдолларовую купюру: ее ценность может быть в десятки раз выше. На что надо обратить внимание?

«В Турции таких долларов — навалом!»

После перетряхивания кошельков читатели издания нашли там также не самые обычные купюры, в два доллара, и стали спрашивать, какова их ценность.

— У меня банкнота осталась из Турции, там туристам часто дают сдачу этими двойками. А у моей мамы после отдыха в Европе осталась целая кипа двоечек, она их собирает на память. Слышала, что их можно продать дороже, но турки этого, кажется, не знают, — рассказывает девушка.

У Александра таких купюр еще больше, но понять их стоимость парень также не может, потому пока не трогает.

— Мне на свадьбу родители подарили 12 штук по 2 доллара. Старые купюры, 1976 года, говорят, через 20 лет озолотишься, — смеется Александр. — Я пока так и не понял их стоимость, потому что ничего в этом не понимаю: начал вникать, а там целая энциклопедия про серийные номера, партии и годы. В общем, пока лежат себе.

Эта купюра 1976 года выпуска — самая старая из присланных в редакцию

— В прошлом году на ресепшене в Египте попросила поменять 20 долларов на мелочь, чтобы сходить на рынок за фруктами. И среди мелочи попалась купюра в два доллара. Я подумала, она сувенирная — никогда таких не видела. Потом почитала, оказалась, что это — редкость, — рассказывает Ангелина.

От маркера нечестного человека до приносящей несчастья банкноты

Знакомьтесь с еще одной мечтой коллекционеров — редкой купюрой номиналом в два доллара. На лицевой стороне — третий президент США Томас Джефферсон, на обратной — репродукция картины «Декларация независимости» (1817 год) Джона Трамбулла. Хотя на картине присутствуют 48 человек, на банкноте поместились только 44.

Первые двухдолларовые банкноты напечатали в США в 1862 году. Изначально на них был изображен портрет первого секретаря Казначейства Александра Гамильтона, а спустя семь лет его уже заменили Томасом Джефферсоном.

После выпуска банкнота стала самой непопулярной у жителей Америки. Мало того что в большинстве кассовых аппаратов не имели отдельного слота для купюры, а ее часто путали с одним долларом, так еще и в народе банкноту окрестили приносящий неудачу.

И это еще не все: два бакса чаще всего ставили на скачках и в казино, расплачивались ею в борделях. Кроме того, этой купюрой чаще всего покупали голос избирателя на выборах (законом было не запрещено, но банкнота такого номинала сразу отбрасывала на владельца тень «человека с гнильцой»). В общем, от нее всеми способами хотели избавиться, да побыстрее.

С того момента купюра меняла свой облик более 20 раз, часто — самым кардинальным образом, а тиражи были редкими и ограниченными по количеству. Стабильность настигла ее только в 1928 году, после этого менялись только некоторые мелкие детали.

В 1966 году выпуск купюры остановился на целых десять лет и возобновился лишь в 1976 году в честь празднования двухсотлетия независимости США. Банкнот выпустили много, но предрассудки насчет нее прошли. Купюру расхватали очень быстро — многие американцы клеили на банкноту марку и делали почтовые печати, чтобы отправить в качестве подарка близким или сохранить себе.

А в 2003 году ее выпустили и в цветном виде, ограниченным тиражом для коллекционеров. Примечательно, что многие американцы до сих пор ни разу не встречали два доллара на одной купюре и уверены, что ее выпуск прекратился в 1966 году. При этом каждая из них до сих пор является официальным денежным средством — ими можно расплатиться в магазине. Но лучше присмотреться к банкнотам повнимательнее — иногда стоимость купюры может зашкаливать.

Как оценить стоимость двухдолларовой банкноты?

Стоимость зависит от многих факторов: года выпуска, тиража, номера, состояния банкноты. Так, самый малый тираж двухдолларовой купюры случился в 1963 году — всего 33 млн экземпляров. Их можно распознать по красной печати и по цене на аукционах около $1—1,3 тыс. Но одни из самых дорогих банкнот — старые, выпущенные первым тиражом в 1862 году. Например, такая банкнота однажды ушла с аукциона за $32 тыс., всего же известно о продаже не более десятка таких купюр. Как правило, самые дорогие из них выпущены не позже 1928 года, а наличие звездочки в серийном номере увеличивает стоимость вообще любой купюры.

В 1869 году выпустили «радужную» серию в ярких цветах, одна из таких купюр была продана на аукционе за $34,5 тыс.

Банкнота 1874 года может достигать стоимости $1,5 тыс.

Купюры 1875 года бывают и по $18,5 тыс. (в зависимости от номера и других особенностей).

Серия 1880 года в цене очень сильно пляшет — от $1,5 до $30 тыс.

Купюра 1917 года может стоить от $300 до $1,5 тыс.

Банкнота 1976 года из «винтажных» встречается чаще всего и оценивается примерно в $10, а коллекционные купюры с марками и печатями — $30.

Цветная купюра 2003 года сейчас стоит около $50. Обычные купюры этого года, у которых серийный номер начинается с B, K или G, — наиболее редкие.

Купюры 2009, 2013 и 2017 годов редко представляют какую-то ценность для коллекционеров (если только имеют какие-то особенности) и стоят в среднем $4—5.

Но даже за купюру 2017 года можно выручить больше двух долларов (например, если у нее будет примечательный серийный номер), ведь коллекционирование купюр давно стало забавой как самих американцев (напомним, они и сейчас встречают ее нечасто), так и иностранцев. Так что при большом везении на купюре можно заработать и $50.

Что касается купюр, присланных в редакцию, то ценность может представлять лишь старая купюра 1976 года.

— Наибольший интерес из присланных представляет купюра 1976 года, но ее состояние очень плохое. На eBay много лотов $2 выпуска 1976 года. В отличном состоянии такая банкнота стоит примерно $10—25, но купюру героя будет тяжело продать в таком состоянии, ведь предложений много. А если и удастся, то в лучшем случае за $5. Остальные купюры можно продать по $3 в лучшем случае — их годы выпуска и серийные номера не представляют особого интереса, — говорит эксперт по коллекционным банкнотам и монетам Сергей.

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