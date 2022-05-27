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Лукашисты испугались оттока медиков за границу

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  • 27.05.2022, 10:36
  • 9,716
Лукашисты испугались оттока медиков за границу

Они устраивают настоящие козни врачам.

Беларусь всеми силами старается остановить отток медицинских кадров за рубеж. Ранее были установлены новые тарифы на получение справок и выписок разного рода из учебной программы вузов, пишет телеграм-канал «Белые халаты».

Цены возросли в несколько раз, при том, что качество и оформление справок остались прежними. Однако же, целеустремленных медиков, желающих уехать за рубеж, это не остановило.

Сейчас же многие выпускники-медики, которые собирают пакет документов для будущей нострификации диплома и подтверждения клинической практики за рубежом сталкиваются с новыми проблемами: все больше специалистов получают отказы на запросы документов о программах интернатуры, ординатуры, учебных планов.

Отказывая специалистам в выдаче справок, администрации вузов ссылаются на указ Лукашенко от 26 апреля 2010 года №200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлению граждан», Постановление Минобразования от 21 июня 2012 года №67 «Об установлении типовых форм справок».

Наибольшие затруднения возникают у специалистов с получением учебных программ по ординатуре и интернатуре, которые требуются как для учета учебных часов при нострификации диплома, так и для учета клинического опыта, научного и общемедицинского стажа.

К сожалению, за рубежом не все страны идут навстречу нашим специалистом, будучи несколько оторванными от ситуации, происходящей в Беларуси и запрашивая различные документы, которые беларусские врачи получить просто не могут из за строгого ограничения выдачи справок в белорусских вузах.

Между тем, украинские врачи имеют гораздо более облегченную программу трудоустройства в ряде стран ЕС. Главным образом, речь идет о Польше, где рассмотрение их документов и принятие решения о разрешении на работу принимается в приоритетном порядке с существенным облегчением всего процесса. Белорусские врачи, бежавшие и бегущие от режима Лукашенко пока к сожалению сталкиваются с большими проблемами.

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