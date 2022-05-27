Военный эксперт рассказал, что происходит на «жарком» участке фронта под Северодонецком 4 27.05.2022, 12:58

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Задача ВСУ – измотать противника.

Украинский военный эксперт Сергей Грабский, комментируя в эфире студии «Белсат» ситуацию вокруг Северодонецка – административного центра Луганской области, который сейчас подвергается сильным атакам со стороны российских сил, заявил, что Украина не должна «положить все свои силы и средства именно на эту территорию».

«Отход – это такой же маневр, прописанный уставами Вооруженных сил, как охват и наступление», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, «победа все равно придет», вопрос только в том, когда и каким образом.

«Ситуация очень сложная и противник просто делает отчаянно бешеные попытки, чтобы прорваться в город, нанести удар по нашим позициям и объявить о своей победе», – считает Сергей Грабский.

При этом российские войска полностью изматывают себя, что «полностью соответствует задачам Вооруженных Сил Украины». По мнению Сергея Грабского, при необходимости Северодонецк может быть оставлен, но «это не значит, что на этой борьбе прекратится». Сейчас город атакуют 110 батальонно-тактических групп, но, даже несмотря на «колоссальное преимущество в силах и средствах», Россия не может взять в город.

«Что это как не победа?» – отметил эксперт.

По его словам, временный отход никоим образом не означает поражения.

«Не стоит вопрос любым образом удержать Северодонецк. Задача –измотать противника и остановить наступление. Если это потребует отхода, значит, будет отход», – подчеркнул военный эксперт.

Сейчас, отметил он, «фронт держится» и тактических прорывов противника на каком-либо направлении не наблюдается. Более того, минимальные наступательные действия РФ видны исключительно под Северодонецком, а на других направлениях продвижения противника «нет от слова совсем».

Сергей Грабский подчеркнул, что еще в апреле Россия контролировала 90% Луганской и Донецкой областей Украины. За 1,5 месяца она сумела захватить только 5%, потеряв «такое колоссальное количество сил и средств». По его словам, война затянется, так как противник силен, но он практически не достиг своих целей.

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