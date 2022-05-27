Бурные фронты из Европы накрывают Беларусь: какая погода будет на выходных?
- 27.05.2022, 13:02
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Прогноз синоптиков на субботу и воскресенье.
Оранжевый уровень опасности объявили синоптики в Беларуси и на субботу, 28 мая. Судя по прогнозу, на выходных стоит по возможности побыть дома, сообщает telegraf.by.
В этот день на большей части территории страны специалисты Белгидромета ожидают усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с.
Синоптики отметили, что 28-29 мая погоду в Беларуси продолжат определять атмосферные фронты и холодные воздушные массы, перемещающиеся с Западной и Северо-Западной Европы. Будет облачно с прояснениями.
28 мая, по данным Белгидромета почти по всей Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах могут быть и грозы.
Температура воздуха ночью составит +4..+10°С, днем прогреется до +11..+18°С.
29 мая ночью местами, днем на большей части территории страны также пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +3..+9°С. Днем воздух прогреется до +13..+19°С, а по югу Беларуси до +21°С.