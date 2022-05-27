Оккупанты провалили «мобилизацию» в Приднестровье 1 27.05.2022, 13:18

4,076

Из-за срыва планов Кремля марионеточное «правительство» отправлено в отставку.

Оккупационная администрация подконтрольного РФ Приднестровского региона Молдовы провалила «мобилизацию» местных жителей для усиления находящейся там российской группировки.

Об этом рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, из-за срыва планов Кремля его ставленнику в Приднестровье Вадиму Красносельскому пришлось отправить так называемое «правительство» региона в отставку.

«Это связано в первую очередь с тем, что так называемая мобилизация, на которой настаивали российские оккупационные войска, в Приднестровье не состоялась. Не состоялась, потому что местные жители не хотят воевать против Украины. Поэтому гауляйтер Московии Красносельский пытается удовлетворить своих кураторов», — сообщил Братчук в своем Telegram-канале.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».