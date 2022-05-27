«Русские идут по трупам своих же солдат» 7 27.05.2022, 13:26

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фото: reuters

Оккупанты развивают в Украине чеченский сценарий?

Россия развивает на Донбассе "чеченский сценарий" с тактикой выжженной земли. В нынешних боях с ВСУ оккупанты не жалеют ни технику, ни живую силу.

Об этом в эфире Радио НВ сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"Русские идут по трупам своих же солдат... Россия переняла тактику со второй чеченской войны, первую они с треском проиграли. И потом они пошли по пути выжженной земли: когда войска идут в наступление, если видят какое-то сопротивление, то вызывают артиллерию и авиацию... Когда артиллерия выворачивает позицию наизнанку - там уже нечего оборонять", - заявил Жданов.

Путин, по словам Жданова, решил на Донбассе полностью воссоздать приказ Сталина в 1941 году: все, кто попал (сдался) в плен - это предатели РФ. И они подлежат суду военного трибунала. То же самое когда-то сказал Сталин: советский человек в плен сдаться не может.

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