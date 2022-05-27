Огромная комиссия за валютный перевод, ограничение по картам «Мир»: банки ввели новые «сюрпризы» для белорусов 2 27.05.2022, 13:26

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Что изменилось в банковской сфере за последние дни?

Некоторые банки пересматривают или отменяют валютные ограничения. К примеру, «Банк БелВЭБ» снял лимиты на пополнение карточек в валюте белорусскими рублями, а также отменил ограничения по P2P-переводаи. Некоторые финучреждения возобновили потребительское кредитование. zerkalo.io рассказывает, какие новшества ввели банки за последние дни.

«Паритетбанк» с 27 мая увеличил максимальную сумму выдачи наличных денег с банковских счетов физлиц. Речь в том числе про счета, к которым привязана карточка. «Потолок» по всем счетам одного клиента подняли до 7000 долларов или 5000 евро. Такие суммы можно можно снимать не чаще одного раза в течение 30 календарных дней. При этом средства надо предварительно заказать за 10 рабочих дней.

«ВТБ Банк (Беларусь)» объявил, что с 25 мая по валютным карточкам в долларах, евро и российских рублях доступны некоторые операции. Среди них — безналичная оплата покупок во всех организациях торговли и сервиса Беларуси; перевод денег в интернет-банке и мобильном банкинге на карточки платежной системы «Мир». «Пополнить карточку в иностранной валюте можно взносом соответствующей иностранной валюты на счет в любом офисе банка», — отметили в финучреждении.

«Банк БелВЭБ» 26 мая снял ограничения на пополнение карточки в валюте белорусскими рублями. Банк также отменил лимиты по P2P-переводам между карточками банка. «Также сняты все ограничения на проведение операций по карточке Visa Gold «Яркая кредитка», — сообщает банк.

При этом по карточкам платежной системы «МИР» можно снять наличными 1000 рублей в сутки или 15 000 рублей в месяц.

«Банк БелВЭБ» с 25 мая отменил плату за изменение договора банковского вклада по инициативе вкладчика.

«Банк Решение» с 24 мая изменил комиссию за перевод в валюте за пределы Беларуси. Сбор составляет теперь 1% от суммы перевода, но не меньше 100 рублей.

Сообщаем Вам, что 24 мая 2022 года вступают в силу изменения в Перечень ставок вознаграждения за услуги, оказываемые ЗАО «Банк «Решение»

«Сбер Банк (Беларусь)» с 25 мая восстановил круглосуточную работу своего чата для консультации физлиц.

«Белагропромбанк» с 23 мая возобновил возможность совершать в своих банкоматах операции по картам Mastercard иностранных банков.

Возобновляют выдачу кредитов

«МТБанк» с 25 мая возобновил кредитование. Банк среди прочего вернул несколько потребительских кредитов.

«Белинвестбанк» с 25 мая начал принимать заявки на оформление овердрафтов. Это предложение актуально для зарплатных клиентов банка.

Выдачу некоторых кредитов также возобновил с 26 мая также «Альфа-Банк».

Банки меняют ставки по вкладам

«Цептер Банк» с 25 мая снизил ставки по вкладам в долларах и евро для физлиц. К примеру, по вкладу «Цептер 65 дней» на 65 дней ставка в долларах теперь составит 7% годовых, а в евро — 5,8%.

«Альфа-Банк» с 27 мая повысил ставки по вкладам в евро и долларах. К примеру, по депозиту в долларах на 15 месяцев теперь предлагают 7,75% годовых, а в евро на такой же срок — 7,25%. Речь про безотзывные вклады.

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