Северский Донец примет всех 2 27.05.2022, 13:43

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Как войска РФ получают удары от ВСУ на Луганщине.

Не сумев взять Киев и Харьков, российские оккупанты перебросили большие силы на Донбасс. Но и на востоке Украины рашисты не смогли взять в одно большое кольцо силы ВСУ на Донбассе. В то же время они пытаются создать меньшие оцепления, в частности в районе Северодонецк-Лисичанск. Однако на данный момент вооруженные силы России не достигли значительного прогресса или прорыва в этой попытке. О деталях ситуации на Луганщине "Апострофу" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Сейчас враг пытается зайти в Северодонецк, атакует город со стороны Пурдовки, Сиротино и Боровенек, но мост через реку Борову в Воеводовке взорвали, поэтому агрессор ищет другие пути, чтобы подойти к городу. Одновременно с этим две группировки российских войск пытаются проводить операцию по окружению подразделений ВСУ. Одна из них действует с направления Попасной, другая, северная, пытается выйти на широком фронте к Северскому Донцу, форсировать его и ударить на Северск.

Русские подтягивают подкрепления, которые у них есть под рукой. В упомянутых направлениях брошены в бой достаточно весомые силы: на одном из них действуют 15-17 вражеских батальонных групп, на другом – до 20.

Попаснянская группировка сейчас с юга пытается прорваться через Васильевку и Камышеваху в северо-западном направлении, держит под огневым влиянием трассу Бахмут-Лисичанск, подойдя к ней на расстояние 5-6 километров. Также враг со стороны Владимировки атакует Яковлевку, через которую проходит упомянутая дорога Лисичанск-Бахмут, и рвется с юга на Васильевку, Белогоровку и Берестово.

Очевидно, что приостановка наступления попаснянской группировки в районе Владимировки в сторону Соледара и Яковлевки, а также в направлении на север через Камышеваху, была вызвана не только значительными потерями в ее передовых подразделениях, понесенных в предыдущих 3-дневных боях по прорыву к Бахмуту и Комышевахе, но и целым рядом факторов. Например, огневым налетом по мощной колонне снабжения противника, который был нанесен украинской артиллерией в первый же день прорыва, как только колонна выехала из Первомайска. Кроме того, уже через сутки после прорыва ВСУ нанесли в районе Камышевахи короткий контрудар, который фактически и остановил распространение прорыва противника на север, стабилизировав ситуацию на этом участке.

По крайней мере сегодня командование войск противника активно пополняло и перегруппировало свои передовые подразделения в районе Попасной, пытаясь изменять направления и участки ввода их в бой в ближайшее время. Так, например, достаточно очевидными стали планы командования попаснянской группировки войск противника прорваться между Камышувахой и Золотым на север, с целью выйти во фланг нашим обороняющим подразделениям Горского, а также окончательно занять Тошковку.

Северная группировка ведет бои юго-западнее Ямполя и на южных окраинах Лимана. Одновременно со стороны Дробышева и Ставков наступает фактически еще одна группа, пытаясь прижать наши войска в районе Лимана к Северскому Донцу и разгромить их.

Впрочем, основным направлением для врага остается Северск, ведь это позволяет выйти в Верхнекамянку и замкнуть круг окружения наших войск в Северодонецке и Лисичанске. Но им нужно форсировать Донец, захватить широкий плацдарм, удержать его – предыдущая попытка сделать это в Белогоровке, как известно, полностью провалилась.

Сейчас противник рассматривает возможность форсирования Донца на участке примерно от Дроновки до Шипиловки. Информации о том, что агрессор начал активные действия в этом направлении – пока нет. А без этого прорываться в Северск ему будет трудно. Но подчеркну, само по себе форсирование реки, создание и удержание плацдарма на правом берегу - не будет самоцелью войск противника. Главная его задача – выйти на Северск и Верхнекаменку. В случае частичного успеха северной группировки по форсированию Северского Донца, попаснянская группа войск противника обязательно попытается прорваться через Васильевку на Берестово, чтобы оказать помощь. Поэтому в ближайшее время следует ожидать синхронизации действий северной и попаснянской группировок войск противника.

Общая ситуация по всей Луганско-Донецкой операционной зоне сложная. Противника удалось временно остановить и даже местами с помощью артиллерии и коротких, внезапных контр-ударов - стабилизировать обстановку. Но темпы пополнения и усиления двух упомянутых ударных группировок российских войск явно обеспечивают им наращивание уровня боеспособности, причем даже в условиях относительно высоких потерь.

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