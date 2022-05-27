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Развязка близко

  • Егор Чернев, «Фейсбук»
  • 27.05.2022, 13:53
  • 5,966
Развязка близко
Егор Чернев,

Стратегическое поражение России начнется летом.

Решение в войне приближается. Фактически, у России есть максимум два-три месяца, чтобы изменить ситуацию, потому что это лето станет поворотным моментом в истории России и скорее всего приведет к ее окончательному стратегическому поражению.

Четыре фактора, из-за которых летом произойдет окончательный перелом не в пользу России

В середине лета на российских складах почти окончательно иссякнут запасы зарубежных комплектующих и сырья для производства и ремонта "импортозамещенной" продукции. Далее в России начнется обвал экономики, транспортный коллапс, товарный и продовольственный дефицит, закрытие предприятий, всплеск безработицы и рост социальной напряженности.

После наложения нефтяного эмбарго со стороны ЕС Россия потеряет значительную часть доходов от экспорта энергоносителей.

После стремительного укрепления рубля в результате невозможности тратить доллары на импорт, российский бюджет станет дефицитным, а любой экспорт – еще менее выгодным. Это усугубит экономический кризис, повлечет за собой невыполнение бюджета и проблемы в социальной сфере.

После насыщения украинских войск западным тяжелым вооружением мы перейдем в контрнаступление.

Единственный шанс спастись для Кремля – принудить Украину к бесконечным мирным переговорам, оставив за собой оккупированные территории, и под предлогом "нормализации" ситуации добиться снятия хотя бы части санкций и прекращения поставок нам тяжелого вооружения.

Для этого Россия по всему миру активирует последние "консервы" среди политиков, журналистов и общественных деятелей. К ним приобщаются и отдельные европейские силы, которые хотят уменьшить присутствие США в Европе и договориться с Россией. Им кажется, что они самостоятельно способны справиться с вызовами и проблемами на европейском континенте. Лишнее влияние Штатов в Европе им не нужно. Таким европейским политикам во время переговоров и недавно во время своего онлайн-выступления в Давосе я говорил: "Выбор у вас сегодня небольшой. Если вы не хотите видеть в Европе США, вы увидите здесь Россию".

Нам будет тяжело. Но и это сражение на дипломатическом и информационном фронтах мы выиграем. Мы обязательно победим!

Егор Чернев, «Фейсбук»

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