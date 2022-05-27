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Что можно и чего нельзя брать с собой на ЦТ?

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  • 27.05.2022, 13:55
Что можно и чего нельзя брать с собой на ЦТ?

Инструкция для выпускника-2022.

Что можно и чего нельзя брать с собой на централизованное тестирование? На этот вопрос отвечает aif.by.

Согласно перечню, опубликованному на сайте Республиканского института контроля знаний, на ЦТ нужно взять заполненный и зарегистрированный пропуск на предмет, по которому проводится ЦТ, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, справку о потере паспорта), черную гелевую или капиллярную ручку (а лучше несколько, на всякий случай). На ЦТ по химии или физике с собой можно взять простой калькулятор. Он должен иметь исключительно однострочный цифровой дисплей (не допускающий отображения графической информации) и допустимые функции - сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень, вычисление корня.

При желании можно взять маску и перчатки. Проносить и использовать в аудиториях, где проводится централизованное тестирование, любые предметы и документы, кроме перечисленных выше, запрещено. Лишние вещи и верхнюю одежду попросят сдать в гардероб. Абитуриент, нарушающий требования, отстраняется от участия в централизованном тестировании по данному предмету.

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