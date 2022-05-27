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В Беларуси временно приостанавливают прием документов в визовые центры Эстонии

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  • 27.05.2022, 14:18
В Беларуси временно приостанавливают прием документов в визовые центры Эстонии

Когда возобновится работа визовых центров.

Визовые центры Эстонии в Беларуси приостанавливают прием заявлений на получение виз в Эстонию, Финляндию и Швецию, об этом сообщается на сайте VFS.GLOBAL.

Визовый центр в Минске не будет принимать документы с 15 июня по 4 июля (включительно) и возобновит прием с 5 июля 2022-го.

Визовые центры в Барановичах, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилеве и Пинске приостанавливают прием документов с 14 июня по 4 июля (включительно). Приемы возобновятся с 5 июля 2022-го.

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