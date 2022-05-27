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Опубликованы секретные инструкции для военных РФ, отправленных в Украину

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  • 27.05.2022, 14:22
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Опубликованы секретные инструкции для военных РФ, отправленных в Украину

Разведка нашла документы в Киевской области.

По данным источников 24 канала в разведке, полномасштабное нападение России имело целью устроить геноцид и тотальное порабощение всех украинцев. Согласно документам, найденным в Киевской области в конце мая, российские военные проводили серьезный инструктаж относительно того, как общаться с местным населением.

Судя по памяткам, захватчикам объясняли, что они захватят Украину. Это означает только одно – по меньшей мере командиры оккупационных войск ехали отнюдь не на учения, а на задачу по уничтожению украинского государства и нации.

Был приказ уничтожать защитников Украины, мародеров и домашних животных

Как объясняют в разведке, большинство российских извергов могло быть не просто ознакомлено с планом действий и целью нападения, но и вполне мотивированно ехало "убивать укропов".

Перед вторжением захватчики получили указания о том, какие фразы им следует избегать в общении между собой и гражданским населением. Чтобы уменьшить негативное отношение людей к себе. Так, вместо терминов "ликвидировали" и "пристрелили" в отношении защитников Украины, мародеров и домашних собак оккупантам приказали использовать сообщение "проблема была решена".

Также захватчики должны были говорить людям "народ сам решит, как ему жить и кого выбирать" вместо объяснений о том, что на их землю уже навсегда пришла Россия, чтобы сместить вектор ответственности страны-агрессора на местное население.

Свое же появление на украинской территории с оружием изверги должны были объяснять тем, что они "замещают местную администрацию и полицию для поддержания порядка".

Какое-то время "придется мириться с термином "украинцы"

Кроме того, командование фактически уговаривало личный состав примириться с использованием терминов "Украина" и "украинцы" хотя бы на время до "формирования нового государственного аппарата". То есть, никакого признания субъектности нашего государства и не было как ни у кого из российских военных, так и у самой политической верхушки.

Судя по всему, россияне должны отвечать пропагандистскими штампами на любые вопросы гражданских, даже несмотря на чувство ненависти ко всем украинцам и желание их убить. Впрочем, согласно данным разведки, уже после первых дней войны захватчикам поступил приказ при необходимости или желании расстреливать даже женщин с детьми. Мол, нечего "церемониться с укропами", особенно если они не приветствуют чужую армию с цветами и всячески помогают ВСУ убивать оккупантов.

Православными назывались даже буряты

Кроме психологически-пропагандистских штампов о "бегстве полиции", "марионеточной власти в Киеве", российским солдатам приказали представляться не как россиянам, а как православным. Вроде бы упоминание россиян может привести к конфронтации с гражданскими, тогда как образ православного остается чистым и незапятнанным.

То есть фактически Путин собирался не просто захватить какую-то условную территорию Донбасса или Луганщины, а планировал целенаправленно лишить Украину государственности. Кремлевский диктатор хотел заставить украинцев отказаться от собственной национальной идентичности, а российские военные полностью это осознавали и никоим образом не отказывались выполнять преступные приказы.

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