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«Виза обошлась в 150 евро плюс 100 рублей на бензин»

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  • 27.05.2022, 14:36
  • 1,630
«Виза обошлась в 150 евро плюс 100 рублей на бензин»

Минчанка дала полезные советы тем, кто хочет быстро и относительно недорого открыть шенген.

На носу лето, и у тех, кто собирается провести отпуск в Европе, есть два варианта: купить путевку в турагентстве и не заморачиваться с визами или сделать шенген самому. Минчанка Наталья с 15-летним сыном Игнатом выбрала второй вариант, пишет belarus.kp.ru. Лететь собиралась в Испанию на юбилей к подруге, и путевка ей была ни к чему.

- Но не тут-то было. Подруга пригласила нас еще в марте, когда в Минске работал испанский визовый центр, - рассказывает Наталья. - Я попыталась записаться на подачу, но свободных дней не было. Мониторила каждый день - бесполезно. А потом пришла новость: центр закрылся.

Наталья не сдалась - стала искать другие варианты.

- В одной из турфирм мне предложили запись в посольство Италии и Венгрии, цена вопроса - 260 евро за саму услугу плюс 35 евро за визу. Получалось на двоих почти 600 евро. Я была не готова столько платить и честно об этом сказала. Тогда турагент предложил самый дешевый вариант из доступных: я плачу за услуги 80 евро с человека, он мне помогает с документами, и мы с сыном самостоятельно подаемся на визу в Москве в испанском визовом центре.

Именно этот вариант Наталья и использовала. От нее требовалось самой собрать некоторые документы: справку о зарплате, справку из школы сына, выписку со счета в банке. Остальной пакет готовил посредник.

- Я собрала нужные документы буквально за три дня. И уже на следующий день меня записали на подачу на визу. Посредник посоветовал запрашивать визу на два года. В его практике были случаи, когда именно такую визу и давали, но не было никакой гарантии, что ее дадут даже на три месяца. В итоге нам с сыном дали визы на разные сроки: мне - мультишенген на 90 дней на полгода, сыну - на те же 90 дней, но только на три месяца и 10 дней, до 31 августа 2022 года.

Наталья говорит: потом стала анализировать разные нюансы по ходу открытия шенгена и поняла, что могло быть хуже.

- А у нас есть виза, есть билеты на самолет из Варшавы, и мы совсем скоро увидимся с моей подругой, с которой не виделись четыре года.

НА ЗАМЕТКУ

Наталья, которая прошла этот путь, рекомендует учесть некоторые нюансы. Составили топ-5 советов для тех, кто собирается а визой в Москву или Санкт-Петербург.

1. Финансовые и экономические гарантии для подачи на визу очень важны - если заявляется поездка на две недели, то на карточке должно лежать не меньше 1000 евро на человека. Но вопросы все равно могут возникнуть.

- Я предоставила выписку на 1000 евро на себя и на 1000 евро на сына. Но консульство Испании запросило дополнительные документы, которые подтверждали бы финансовую и экономическую состоятельность. Есть смысл сразу предоставлять не только выписку из банка, но и копии документов на недвижимость - дом, квартиру, машину, - посоветовала Наталья.

2. В визовых центрах Испании в Москве и Санкт-Петербурге возможна только личная подача. Можно поехать поездом (билет в Москву на "Ласточке" в одну стороны около 90 рублей), автобусом (50-60 рублей) или самолетом (около 170 рублей), но как вернуться обратно? На поезд, самолет или в автобус без паспорта не пустят, поскольку это международные рейсы. Нотариально заверенная копия - не документ. А на машине российские пограничники пропускают без паспорта, если на ксерокопии есть штамп из визового центра с надписью «паспорт находится в генеральном консульстве Испании».

- Кстати, поездка на машине не такая уж и затратная вышла. В баке моей «Мазды» было на старте из Минска литров 15 бензина, хватило до границы. А потом я залила 30 литров по цене в переводе на белорусские 1,60. И в обратную сторону заправлялась в России. В итоге потратила на бензин 100 белорусских рублей.

3. Если на визу подается один из родителей с ребенком или детьми, то от второго обязательно требуется нотариально заверенное разрешение сроком действия не более 1 года.

- Мы с папой сына давно не живем вместе, но оформили несколько лет назад разрешение на его выезд за границу до его 18 лет. Так вот, оно для испанского визового центра в Москве не подходит. Ходили оформлять новое сроком на 1 год. Провели в нотариальной конторе почти весь день, потому что к нотариусам запись, а по живой очереди надо ждать, - рассказала Наталья.

4. Ехать за паспортом после получения визы не придется, да и сделать это не получится - без паспорта не посадят на поезд, самолет или автобус. Схема проста: при подаче паспорта на визу надо будет оформить его доставку родственникам или друзьям на их адрес в Москве или Питере. Визовый центр сотрудничает с DHL Express.

- Это была самая удивительная статья расходов, поскольку доставку двух паспортов - моего и сына - я оформляла на адрес своей подруги в Москве и, насколько я понимаю, их доставляли в одном пакете. Но деньги взяли за доставку двух - по 700 российских рублей за каждый, это около 10 евро за один, - поделились Наталья. - В тот же день подруг отправила наши паспорта в Минск через доставку "СДЭК". Это стоило 510 российских рублей (22 белорусских).

Виза обошлась в итоге в 150 евро (80 евро услуги турагента, 35 евро - виза, 35 евро - услуги визового центра и службы доставки паспортов) плюс 100 рублей на бензин до Москвы и обратно. Кстати, паспорта пришли в Минск на день раньше, чем было заявлено. Это было приятно.

5. Испанский визовый центр в конце апреля и начале мая давал визы белорусам, у которых предыдущая шенгенская виза - неважно, какой страной она была выдана, - закончилась максимум в 2018 году. Если раньше 2018-го, то посредник не брался за оформление документов. Сейчас это правило отменили, наличие предыдущей визы не важно. Но появились очереди.

- Я вчера позвонила турагенту, который помогал мне с визой, чтобы узнать, можно ли к нему обратиться моим друзьям. И выяснилось, что запись уже на месяц вперед - сейчас записывают на конец июня. Срок получения визы - 10 рабочих дней. Выходит, раньше середины июля поездку нет смысла планировать, - заметила Наталья.

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