В Харьковской области продолжаются ожесточенные бои 27.05.2022, 14:40

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Украинские защитники мужественно держат позиции.

На Харьковщине продолжаются ожесточенные бои, на Изюмском направлении русские продолжают попытки наступления.

Об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"На территории области продолжаются ожесточенные бои. На Харьковском направлении оккупанты сосредоточены на удержании ранее занятых позиций, на Изюмском – россияне продолжают попытки наступления. Наши защитники мужественно держат позиции", - подчеркнул он.

Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли Харьков из крупнокалиберных пушек "Пион", дальность стрельбы которых достигает 47 км, и систем залпового огня. По его словам, всем харьковчанам, пострадавшим вчера, медики оказывают всю необходимую помощь.

Председатель ОВА отметил, что сегодня ночь в Харькове прошла относительно тихо, пострадавших нет, но враг продолжал обстреливать населенные пункты Харьковской области.

"В г. Люботин в результате вражеских обстрелов повреждена школа-интернат. Также ночью был обстрелян Чугуев. Повреждены жилые дома. Жертв нет", - добавил он.

Синегубов подчеркнул, что расслабляться ни в коем случае еще нельзя, потому что враг действует коварно и целенаправленно бьет по мирным жителям. Он призывает людей не находиться без надобности на улицах и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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