На МКАД два автомобилиста «учили» друг друга ездить 27.05.2022, 14:46

Видео о взаимной агрессии.

Агрессия порождает еще большую агрессию. Примером этому может стать видео, присланное Onliner читателем. Он зафиксировал опасную ситуацию на Минской кольцевой дороге вчера.

На записи видно, что конфликт возник из-за стандартной ситуации: кому-то не понравилось, что занята левая скоростная полоса. Сначала «учить» начал автомобилист на минивэне ‒ перестроился и резко снизил скорость. Но через секунду столкнулся с зеркальным ответом.

Все это происходило среди других машин. Автор записи подтверждает, что опасность была вполне реальной: «Из-за этих горе-учителей чуть не попал в аварию».

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