В белорусских Печах собака покусала шесть человек 10 27.05.2022, 14:58

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Архивное фото Reuters

Один из них находится в тяжелом состоянии.

В Борисовском микрорайоне Печи 26 мая собака покусала несколько человек. Об этом сообщает местное издание «Единство».

В районной больнице сообщили, что к ним обратились шестеро пострадавших от укусов собаки в Печах. Один из них находится в тяжелом состоянии.

«Собака начала «рвать» всех подряд. Всего покусала 6 человек. Моя жена попала в число пострадавших. Вырваться удалось благодаря проезжающим неравнодушным людям. Мужчины кое-как отбили от собаки мою жену и довезли ее домой. Она не дошла до своей калитки буквально метров 150. Мы сразу же поехали в больницу. Жену госпитализировали. Позже, как рассказали соседи, какая-то женщина с мальчиком лет 10-12 завели собаку во двор. Но тот снова выскочил, так как остальные пострадавшие обратились за медицинской помощью позже», – рассказал муж одной из пострадавших.

Борисовская милиция проводит проверку по данному факту.

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