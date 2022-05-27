ВСУ остановили авангард войск РФ возле Северодонецка
- 27.05.2022, 15:03
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Оккупантам не удалось взять город в осаду.
Украинские войска продолжают удерживать Северодонецк, отбив атаки русских.
Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил глава Северодонецкой городской ВГА Александр Стрюк.
Российские войска контролируют 2/3 периметра Северодонецка.
"Удалось остановить авангард рашистов, который пытался прорваться. Все-таки ситуация довольно напряженная. Почти 2/3 по периметру города заняты врагом и город находится в такой жесткой обороне", - ответил Стрюк.
Последние дни город полностью пылает, добавил Стрюк, комментируя интенсивность боев на подступах Северодонецка.
"Непрерывные обстрелы по жилым кварталам, по инфраструктуре города. Обстреливается наше химическое предприятие "Азот", к сожалению, есть и жертвы среди мирного населения, и среди сотрудников "Азота". К сожалению, ситуация очень тяжелая", - добавил он.
В результате обстрелов оккупантов повреждено 90% жилого фонда города, 60% придется полностью восстанавливать.