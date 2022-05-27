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ВСУ остановили авангард войск РФ возле Северодонецка

  • 27.05.2022, 15:03
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ВСУ остановили авангард войск РФ возле Северодонецка

Оккупантам не удалось взять город в осаду.

Украинские войска продолжают удерживать Северодонецк, отбив атаки русских.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил глава Северодонецкой городской ВГА Александр Стрюк.

Российские войска контролируют 2/3 периметра Северодонецка.

"Удалось остановить авангард рашистов, который пытался прорваться. Все-таки ситуация довольно напряженная. Почти 2/3 по периметру города заняты врагом и город находится в такой жесткой обороне", - ответил Стрюк.

Последние дни город полностью пылает, добавил Стрюк, комментируя интенсивность боев на подступах Северодонецка.

"Непрерывные обстрелы по жилым кварталам, по инфраструктуре города. Обстреливается наше химическое предприятие "Азот", к сожалению, есть и жертвы среди мирного населения, и среди сотрудников "Азота". К сожалению, ситуация очень тяжелая", - добавил он.

В результате обстрелов оккупантов повреждено 90% жилого фонда города, 60% придется полностью восстанавливать.

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