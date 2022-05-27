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Фиаско Путина

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  • 27.05.2022, 15:16
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Фиаско Путина

Три месяца назад глава РФ попытался «отмотать время».

Российский президент Владимир Путин презирает советских лидеров за провал империи и унаследованную от Иосифа Сталина систему репрессий. Несмотря на все это, он повторил их ошибки в Украине.

Об этом пишет израильское издание Haaretz (перевод — УНИАН).

2 февраля 1992 года президент Борис Ельцин прибыл в Кэмп-Дэвид на встречу со своим американским коллегой Джорджем Бушем-старшим. Там оба президента совместно объявили об окончании холодной войны.

Незадолго до этого над Кремлем был в последний раз приспущен красный флаг серпа и молота, который когда-то был символом одной из самых могущественных стран мира. Советский Союз формально прекратил свое существование, а его 15 республик объявили о своей независимости.

В те времена Путин был чиновником среднего класса в мэрии Санкт-Петербурга, строя свой путь во вновь созданном мире. Его предыдущий работодатель – КГБ – был распущен несколькими месяцами ранее после неудачного переворота против советского лидера Михаила Горбачева. Через десятки лет, в 2005 году, Путин заявит, что распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой века".

24 февраля 2022 года Путин – потратив два десятилетия на создание пропагандистского пузыря – отправил свою армию воевать против Украины, в попытке отмотать время на 30 лет назад, где Россия занимает господствующее место не только в военной и политической экосистеме, а, что не менее важно, культурной.

Как и его советские предшественники, Путин неспособен осознать ограниченность режима, который основывается на страхе и пропаганде. Лояльность населения к нему, приобретенная за счет государственных ресурсов, не означает сильной боеспособной армии или эффективной разведки.

Путинская клептократия, построенная на ледяной экономике, что подпитывается экспортом углеводородов, вложила миллиарды в "модернизацию" российской армии. Как результат, было приобретено большое количество новых блестящих танков для парадов Победы на Красной площади, тогда как значительная часть армейского бюджета оказалась в карманах чиновников из Минобороны. Так же, как это было в Афганистане в 1980-х годах.

Война в Украине еще далека от завершения, но уже понятно, что желание Путина вернуть геополитический часы провалилось. Лозунги, придуманные его пропагандистами вроде "Мы можем сделать это снова" – ссылаясь на победу над нацистской Германией – оказались пустыми разговорами. Реальность же совсем другая: российское общество коррумпировано и, по большому счету, не функционирует как общество.

С другой стороны, руководство Украины состоит из мужчин и женщин, достаточно взрослых, чтобы помнить настоящую советскую реальность, и достаточно молодых, чтобы достичь успеха в другой. Свободные от оков ностальгии и усвоив уроки 2014-го года, когда Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс, они были готовы.

Как и большинство постсоветских стран (за исключением, пожалуй, стран Балтии), Украина также страдает от коррупции и национализма. Но она изо всех сил старается не жить прошлым и бороться за свою независимость. Благодаря этим факторам ей удалось дать достойный отпор российским гибридным силам.

Некоторые западные лидеры, в том числе и Израиль, все еще преувеличивают власть и "стратегический гений" Путина, поэтому и призывают президента Зеленского отказаться от своих территорий в обмен на мир.

Они не понимают, что Путину банально безразлично, сколько его солдат еще погибнут на фронте и повлечет ли он глобальный продовольственный кризис, блокируя экспорт зерна из Украины.

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