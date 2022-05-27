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Приключения магазинных аферисток в Беларуси: случаются и неудачи

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  • 27.05.2022, 15:22
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Приключения магазинных аферисток в Беларуси: случаются и неудачи

В Бобруйске у мошенниц события пошли не по плану.

Похождения скользких гражданок в белорусских лавках обретают черты приключенческого сериала. И увлекательно, и бюджет приемлемый (50 или 100 рублей за эпизод). Зрители привыкают к персонажам, расставаться с ними будет жалко. Очередное видео в редакцию onliner.by прислали из Бобруйска. На этот раз события развиваются не по плану — пришлось бежать к «маме». Запоминайте лицо, движения, приемы.

Итак, схема прежняя: попросить у продавца какую-то копеечную мелочь, показать крупную купюру, потом заболтать (иногда подключаются помощники) и унести сдачу, товар и свою же купюру.

Сразу отметим: у нас нет недостатка в желающих дать совет продавцам. Мол, надо сразу брать деньги и только потом отсчитывать сдачу. Поверьте, они в курсе. Квалифицированный и ответственный аферист для того и придуман, чтобы порвать этот шаблон, создать туман в голове. Иначе вон из профессии.

Напомним, что было в предыдущих сериях.

Весной 2020-го две дамы обработали минский ТЦ «Корона-Сити». Тогда только в этом ТЦ пострадали как минимум пять точек. Работа рук хорошо видна на записи.

Нынешней весной там же снят похожий трюк. Видны и лицо, и все финты.

7 мая нынешнего года бригада съездила в командировку в Гродно. Тоже хорошо получилась на камерах как минимум в двух объектах.

После наших публикаций владельцы торговых точек в разных городах стали припоминать: их тоже посещали похожие персонажи. Очередной эпизод, датированный июлем 2021 года, нам прислали из Бобруйска. Сюда заходила наша знакомая с предыдущих видео. Лицо и кошелек те же. Но нарушить закон ей тогда не дали, спасли.

В этой обучающей короткометражке видно, как работница отреагировала на попытки заболтать и отвлечь. Она даже отсчитала сдачу с 50 рублей, но в последний момент накрыла деньги ладонью: «Вы еще пятьдесят не дали». «Покупательница» спорить не стала, со словами «я у мамы спрошу» быстро покинула магазин.

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