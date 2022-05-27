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Беларусь отстранили от ЧМ-2023 по хоккею

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  • 27.05.2022, 15:31
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Беларусь отстранили от ЧМ-2023 по хоккею
Фото: Getty Images

Турнир изначально должен был состояться в Санкт-Петербурге.

Сборные России и Беларуси не примут участие в чемпионате мира по хоккею 2023 года. Турнир изначально должен был состояться в Санкт-Петербурге, но северная столица РФ была лишена этого права после начала войны в Украине.

Международная федерация хоккея (IIHF) перенесла мировое первенство в Финляндию и Латвию. Хозяевами чемпионата объявлены Тампере и Рига, сообщает obozrevatel.com со ссылкой на официальный сайт организации. При этом российские и белорусские хоккеисты отстранены от соревнований, однако IIHF не упомянула вторжение РФ в Украину в своем заявлении.

Интересно, что ЧМ-2023 отобрали у России по соображениям безопасности. "Заботясь о безопасности и благополучии всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков, Совет принял решение отозвать права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года у России в соответствии с положением IIHF №9", – подчеркнули в в апреле в международной федерации.

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