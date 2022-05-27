Под Харьковом военные РФ ищут украинские патроны для «самострела» 4 27.05.2022, 15:34

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Оккупанты идут на любые «хитрости», чтобы сбежать с фронта.

В Харьковской области оккупанты ищут патроны украинского производства для "самострела", а на оккупированных территориях области исчезают местные жители.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

В сообщении сказано, что в пгт Шевченково Харьковской области российские оккупанты на местном базаре расспрашивают, где можно приобрести патроны украинского производства.

"Причину своего интереса объясняют желанием осуществить "самострел", выдавая его за боевое ранение. Надеются, что это даст возможность вернуться домой",- отмечают в разведке.

Также в сообщении сказано, что в Купянске, Великом Бурлуке, Шевченково, Изюме Харьковской области участились случаи исчезновения людей.

"Чаще всего это мужчины от 18 до 60 лет и молодые женщины. Исчезновение связывают с "работой" сотрудников российских спецслужб на оккупированной части области", - сообщает Украинская разведка.

Также отмечает, что в настоящее время все пути выезда на подконтрольные Украине территории заблокированы, а автомобили, которыми люди пытаются эвакуироваться, тщательно фильтруют и возвращают обратно.

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