Под старым театром в Комо обнаружен клад золотых монет 1 27.05.2022, 15:44

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Сокровища обнаружили в пивной кружке.

Клад золотых монет последних дней Западной Римской империи, обнаруженный под старым театром в Комо в 2018 году, оказался еще более исключительным , чем это казалось на первый взгляд. И это говорит о многом, потому что от горшка из мыльного камня с крышкой до аккуратной стопки золотых монет 5-го века в отличном состоянии внутри него, эта находка была немедленно признана беспрецедентной исторической значимостью. Об этом пишет Тhe Нistory Вlog).

Когда в сентябре 2018 года стало известно о впечатляющей находке, археологи нашли сосуд и начали процесс его раскопок в лабораторных условиях. Они изъяли 27 монет времен правления императоров Гонория (годы правления 384–423), Валентиниана III (годы правления 425–455), Льва I Фракийца (годы правления 457–474) и его недолговечного соправителя Либия Северуса (годы правления 461–465), и, по оценкам, во всем кладе было около 300 предметов. Они наткнулись на один золотой слиток и два предмета неизвестной принадлежности и рассчитывали найти еще в плотно упакованной амфоре.

Что ж, кропотливый процесс извлечения по одной монете из плотной, аккуратной стопки завершен, и итоговое количество золотых монет составляет 1000, ровно 1000. Кто-то должен был посчитать это для профессиональных целей, например, бухгалтер, правительственный администратор или имперский ювелир. Подавляющее большинство монет — 639 из них — были отчеканены монетным двором в Медиолане (современный Милан), бывшем тогда столицей Западной империи. Они были отчеканены между 395 и 472 годами нашей эры и имеют изображения восьми императоров и четырех императриц. Падение Западной Римской империи традиционно приурочено к свержению императора Ромула Августула в 476 году нашей эры, а 744 монеты были отчеканены после 455 года, то есть буквально за последние два десятилетия существования империи.

Помимо монет, клад содержит сырье и продукцию ювелирного дела высочайшего качества. Есть три больших золотых кольца, предположительно мужских: одно восьмиугольное, одно с огромным гранатом-кабошоном превосходного качества и одно с необычайно замысловатым сочетанием техники плетения корзин и филигранной техники. Также есть три серьги (одна пара и незаконченная одиночка). О производственной стороне дела свидетельствуют золотой слиток и тонкие золотые нити. Слиток сплавляют с серебром, чтобы сделать его более прочным для ювелирных изделий, и его разрезают и ломают из кусочков, которые используются для изготовления драгоценных предметов.

В общей сложности в этом кладе 11 фунтов золота, почти невообразимое количество переносимого богатства в то время, когда имперские экономические системы были в упадке. С другой стороны, амфора, в которую он был втиснут, была скромным предметом повседневного обихода. Этот кувшин похож на пивную кружку местного производства из зеленого мыльного камня. На нем есть следы обугливания, указывающие на то, что его использовали в кулинарии.

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