Еще один бюджетный стиральный порошок признали опасным и запретили в Беларуси3
- 27.05.2022, 15:53
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Что на этот раз?
Еще один бюджетный стиральный порошок признали опасным и запретили в Беларуси. На этот раз в черном списке оказался порошок для стирки цветного белья в автоматических стиральных машинах Savex 2 в 1 COLOR (производитель ООД «Фикосота», Болгария), пишет intex-press.by.
Протестировав синтетическое моющее средство, специалисты выяснили, что отстирывает оно практически вдвое хуже, чем положено по стандартам, а пены, наоборот, образует слишком много, что может привести к повреждению стиральной машины.
С 1 июня ввозить этот порошок в Беларусь и продавать его в нашей стране официально запрещено.
В 2022 году Госстандарт «забраковал» более десятка импортных моющих средств, включая продукцию таких известных марок, как Tide и BiMAX.