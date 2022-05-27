закрыть
27 мая 2022, пятница, 17:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Еще один бюджетный стиральный порошок признали опасным и запретили в Беларуси

3
  • 27.05.2022, 15:53
  • 4,866
Еще один бюджетный стиральный порошок признали опасным и запретили в Беларуси

Что на этот раз?

Еще один бюджетный стиральный порошок признали опасным и запретили в Беларуси. На этот раз в черном списке оказался порошок для стирки цветного белья в автоматических стиральных машинах Savex 2 в 1 COLOR (производитель ООД «Фикосота», Болгария), пишет intex-press.by.

Протестировав синтетическое моющее средство, специалисты выяснили, что отстирывает оно практически вдвое хуже, чем положено по стандартам, а пены, наоборот, образует слишком много, что может привести к повреждению стиральной машины.

С 1 июня ввозить этот порошок в Беларусь и продавать его в нашей стране официально запрещено.

В 2022 году Госстандарт «забраковал» более десятка импортных моющих средств, включая продукцию таких известных марок, как Tide и BiMAX.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин