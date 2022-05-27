Свою дюжину машин мы получим 1 Роман Цимбалюк, YouTube

27.05.2022, 16:00

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Роман Цимбалюк

Поставка тяжелого вооружения в Украину уже идет.

Сейчас в СМИ публикуется информация о том, что якобы на Западе есть некий консенсус не поставлять Украине вооружение.

Немецкий шпагат

На самом деле, немцы единственные из западного мира занимают такую странную двойную позицию, мол, не нужно поставлять тяжелое вооружение Украине. Хотя поставка тяжелого вооружения уже идет.

Украина – щит Европы

И если немцы начинают позиционировать это как нечто, что приведет к эскалации, что это конфликт с НАТО, то не хочу огорчать наших немецких друзей – это уже происходит, и с этим вы ничего не сделаете.

Потому что вы ни на кого не нападаете – вы обороняетесь. Или мы вас охраняем. Пока что без немецких Panzerhaubitze 2000. Ну, ничего. Свою дюжину машин мы получим.

Здесь ситуация более сложная. Я почему говорю, что мы получим все оружие? Может, не все сразу – это вопрос логистики. В самом деле, не все так просто, но все системы вооружений будут сюда поставлены. Среди них – и реактивные системы залпового огня из США. А может, они уже здесь? Кто знает.

Роман Цимбалюк, YouTube

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