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Почти все здания радиаторного завода в Минске выставили на торги

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  • 27.05.2022, 16:28
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Почти все здания радиаторного завода в Минске выставили на торги

Предприятие банкротится с 2018 года.

Комплекс зданий ОАО «Минский завод отопительного оборудования» (прямая госдоля — 43%) выставлен на торги, сообщает OL. Начальная цена — около 64,8 млн рублей. Возможно снижение до 45,4 млн.

Одним лотом продаются около 40 зданий в районе ул. Тимирязева. Завод банкротится с 2018 года. Инициатором был Сбер Банк (ранее — БПС-Сбербанк).

Как сообщалось, уже были попытки продать цеха и другие здания предприятия. Но минимальная цена — 60,4 млн — не была такой низкой, как сейчас. По информации на конец 2017 года, в компании было 2189 акционеров: 2185 физлиц (6 нерезидентов Беларуси) и 4 юрлица (2 нерезидента). Доля государства составляла свыше 35,8%. Долг перед упомянутым банком был 26,5 млн.

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