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Китай закрыл небо для Boeing и Airbus российских авиакомпаний

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  • 27.05.2022, 16:37
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Китай закрыл небо для Boeing и Airbus российских авиакомпаний

РФ не смогла доказать отсутствие двойной регистрации самолетов.

Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях, сообщило российское агентство РБК со ссылкой на источники.

О таком решении Китая сначала сообщила компания Global Link Logistics, а позже логистический оператор «Оптималог» заявил, что получил информацию об отмене всех рейсов авиакомпаний «Авиастар Ту» и iFly из Китая. В неофициальных комментариях компании сообщалось, что самолеты «перестали соответствовать требованиям ИКАО/ИАТА», а также «нет разрешений на пользование воздушными коридорами».

В  мае авиавласти Китая попросили все авиакомпании, не только российские, актуализировать электронные досье. В частности  российские компании должны были подтвердить информацию, что импортные самолеты российских перевозчиков официально сняты с регистрации за рубежом, в случае России это  Бермудские острова.

Таких документов авиакомпании представить не смогли, поскольку исключать страны из регистрации могут только лизингодатели. Поэтому китайские авиавласти отказали в полетах на таких самолетах.

Как отмечает сообщает Telegram-канал Baza, больше всего от такого решения пострадает перевозчик Авиастар и Алиэкспресс – компания является основным партнером маркетплейса. В парке авиакомпании пять Boeing, которые еженедельно совершали 20-25 рейсов в Китай и обратно.

Напомним, с марта в России разрешили регистрировать права на иностранные самолеты в лизинге.

Отметим, что в конце марта российских авиакомпаний должны были вернуть более 400 арендованных самолетов на сумму около $10 млрд, одако не сделали этого.

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