Школьников и учителей сгоняют «на картошку»16
- 27.05.2022, 16:44
- 3,572
Лукашисты используют бесплатный детский труд.
Школьников и учителей отправили в поле — это назвали «здоровым патриотизмом», пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
Так в Букчанской средней школе практикуют посадку картофеля после уроков. Местная районка, чтобы оправдать бесплатный детский труд выдала преобразила цитаты диктатора Лукашенко в пафосные фразы:
«Работы на пришкольном участке играют большую роль в трудовом воспитании учащихся. Самый здоровый патриотизм — любить свою землю и уважать труд тех, кто работает на ней. Задача воспитания в детях качеств хозяина, патриота своего края, является важной не только для школы, но и для всей страны. Вырастить настоящего хозяина своей земли — значит обеспечить селу будущее, позаботиться о его развитии и процветании».