Школьников и учителей сгоняют «на картошку» 16 27.05.2022, 16:44

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Лукашисты используют бесплатный детский труд.

Школьников и учителей отправили в поле — это назвали «здоровым патриотизмом», пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Так в Букчанской средней школе практикуют посадку картофеля после уроков. Местная районка, чтобы оправдать бесплатный детский труд выдала преобразила цитаты диктатора Лукашенко в пафосные фразы:

«Работы на пришкольном участке играют большую роль в трудовом воспитании учащихся. Самый здоровый патриотизм — любить свою землю и уважать труд тех, кто работает на ней. Задача воспитания в детях качеств хозяина, патриота своего края, является важной не только для школы, но и для всей страны. Вырастить настоящего хозяина своей земли — значит обеспечить селу будущее, позаботиться о его развитии и процветании».

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