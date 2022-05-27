«Выгоднее стоять, чем ехать» 27.05.2022, 17:11

Каждый пятый международный перевозчик уходит из бизнеса.

После введения запретов на въезд в Евросоюз белорусские перевозчики оказались вынуждены искать новые направления и схемы работы. Как им это удалось, на какие маршруты они уже перестроились и насколько это оказалось рентабельно? Биржа автогрузоперевозок ATI.SU провела опрос среди пользователей из Беларуси и делится его результатами. Согласно выводам, более трети компаний вынужденно стали чаще ездить в Россию, пишет «Онлайнер».

35,8% компаний увеличили количество перевозок в РФ. Но это направление не оказалось абсолютным решением проблемы для большинства игроков рынка. Рост предложения спровоцировал падение ставок. «Как работали, так и продолжаем работать в Россию, только бесплатно», — пишут пользователи в комментариях к опросу. Некоторые из-за этого решили отказаться от работы с Россией в пользу внутренних перевозок: «Я из Беларуси, экспорт в Россию очень просел, работаю внутри РБ».

Комментарии о нерентабельности работы — одни из самых популярных. Как пишут, уходят в отпуск, чтобы найти пути решения проблемы или вообще уйти из бизнеса. «Выгоднее стоять, чем ехать», «Ставки упали, ушли в отпуск», «Работаем по случаю. Проблема найти рентабельную поездку», «Работать стало нерентабельно. Уже еле дышим…», «Временно приостановлена деятельность. Возможно, уйдем из бизнеса...» — взявших паузу, чтобы определиться, что делать в сложившейся ситуации, оказалось 9,9%.

18,9% опрошенных уже приняли непростое решение и ушли из бизнеса, потому что работать стало нерентабельно.

6,6% перевозчиков перемен из-за введения запрета на въезд в ЕС не почувствовали. Это та категория, которая раньше работала только по Беларуси, делает это и сейчас: «Продолжаем работать на внутреннем рынке».

Есть и те, кто не прекратил работать с Европой — в основном по схеме «перецепки»: «Зарегистрировал машины в Польше», «Остался перецеп-перегруз», «Нашли пути выхода — перегрузка товара в РБ в разрешенных зонах». Таких игроков рынка — 6,3%.

Пока одна часть перевозчиков поставила машины на стоянку и ждет изменений, другая часть ищет варианты среди не самых популярных маршрутов: «Пока авто стоят, ищем решения», «Работаем над логистикой в другие регионы». Как правило, рассматривают восточные направления. Так, 3,8% опрошенных начали работать в Казахстане, 2,8% — открывают для себя направление Китай, Беларусь. Турция, Узбекистан — эти страны тоже мелькают в комментариях как планируемые направления для работы.

«За последние два месяца на логистическом рынке Беларуси произошли серьезные изменения, — прокомментировала результаты опроса директор компании-представителя „Биржи грузоперевозок ATI.SU в Беларуси“ Татьяна Солдатенко. — Самым простым и очевидным решением для перевозчиков после запрета на въезд в ЕС стала переориентация на российский рынок. Но там они столкнулись с конкуренцией с самими россиянами. Бóльшая категория российских перевозчиков, которая раньше работала с ЕС, тоже вернулась на свой внутренний рынок. В более выгодном положении оказались те компании, которые первыми стали искать пути выхода на другие рынки: те же Казахстан, Китай, Узбекистан. Предполагаю, популярность этих направлений будет расти и в дальнейшем. Основная сложность в переориентации на новые рынки — это вопросы с получением разрешений на работу там. Количество таких разрешений регулируется правительством. На сегодня известно о переговорах с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Арменией, Монголией и другими странами Азии насчет увеличения количества квот на перевозки и упрощения порядка их получения».

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