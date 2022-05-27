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ГУР Украины: Россия ведет подготовку резервистов на полигонах Воронежской области

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  • 27.05.2022, 17:38
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ГУР Украины: Россия ведет подготовку резервистов на полигонах Воронежской области

Наскоро сформированные части могут быть привлечены к ведению боевых действий в Украине.

На полигонах Воронежской области Россия ведет подготовку резервистов, возможно, для переброски их в Украину. О таких данных Главного управления разведки сообщил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник.

Мотузяник сказал, что на полигонах Погоново и Богучар в Воронежской области России идет спешная подготовка до 1500 резервистов для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. 

Не исключено, что после завершения трехнедельной подготовки эти наскоро сформированные части могут быть привлечены к ведению боевых действий в Украине.

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