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Крупнейшее предприятие Гомеля так и не смогло возобновить производство

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  • 27.05.2022, 17:46
  • 4,542
Крупнейшее предприятие Гомеля так и не смогло возобновить производство

Оно изготавливало мебель для IKEA.

Читатель «Флагштока» сообщает, что предприятие «Делком40» так и не смогло возобновить работу после введения санкций:

«Предприятие находится на простое, считай, не работает. Зарплата работников 2/3 оклада — около 400 рублей. Если первоначально у рабочих было право находиться дома, то теперь нужно находиться на заводе.

Руководство ничего не обещает. Выдавливают людей, чтобы не сокращать. Работников ушло очень много».

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