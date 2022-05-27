Лукашенко вооружит белорусов? 36 27.05.2022, 18:30

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Диктатор поручил создать «народное ополчение».

Руководство Министерства обороны Беларуси получило задачу создать вспомогательное войско из добровольцев.

Об этом сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Поручение создать «народное ополчение» дал Лукашенко. Глава Минобороны заверил, что для выполнения задачи ресурсов достаточно – и людей, и вооружения.

«Мы прекрасно понимаем, что количество защитников нашей родины в разы увеличится. Для нас это крайне важно, особенно в нынешней ситуации, чтобы мы смогли продемонстрировать, что не надо соваться, потому что ответ будет адекватным, если кто-то придет на нашу землю», – заявил Хренин.

Накануне Лукашенко поручил немедленно создать оперативное командование на юге Беларуси. Мотивом к этому шагу является якобы «угроза со стороны Украины».

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