Украинские бойцы уничтожили дивизию оккупантов в Харьковской области

Украинские бойцы уничтожили дивизию оккупантов в Харьковской области5
- 27.05.2022, 18:40
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Большинство из погибших – солдаты срочной службы.
Украинские военные уничтожили позицию 98 воздушно-десантной дивизии оккупантов на границе Харьковской области. Погибли более 40 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Романа Цимбалюка в Facebook.
Против российских военных наши бойцы применили артиллерийский удар.
Среди потерь оккупантов:
более 43 погибших военнослужащих;
18 раненых.
«Большинство из погибших - солдаты срочной службы, которые недавно подписали краткосрочные контракты с ВС РФ», - пишет журналист.