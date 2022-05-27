Украинские бойцы уничтожили дивизию оккупантов в Харьковской области 5 27.05.2022, 18:40

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Большинство из погибших – солдаты срочной службы.

Украинские военные уничтожили позицию 98 воздушно-десантной дивизии оккупантов на границе Харьковской области. Погибли более 40 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Романа Цимбалюка в Facebook.

Против российских военных наши бойцы применили артиллерийский удар.

Среди потерь оккупантов:

более 43 погибших военнослужащих;

18 раненых.

«Большинство из погибших - солдаты срочной службы, которые недавно подписали краткосрочные контракты с ВС РФ», - пишет журналист.

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