В Беларуси ограничивается въезд и пребывание в пограничной полосе в трех граничащих с Украиной районах 3 27.05.2022, 18:54

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Ограничение будет действовать до 31 августа.

Государственный пограничный комитет Беларуси вводит ограничения на вход, въезд и временное пребывание граждан в пограничной полосе с 1 июня по 31 августа. Ограничения вводятся в трех районах Гомельской области на границе с Украиной — Брагинском, Хойникском и Лоевском.

Ограничения не распространяются на тех, кто выполняет в пограничной зоне трудовые обязанности или участвует в охране границы.

Также в указанный период приостанавливается выдача пропусков в пограничную полосу на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области.

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