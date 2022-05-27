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УЕФА будет разводить команды из Беларуси и Украины во всех турнирах

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  • 27.05.2022, 19:05
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УЕФА будет разводить команды из Беларуси и Украины во всех турнирах

Решение вступает в силу немедленно.

УЕФА решила разводить белорусские и украинские команды в турнирах, которые проходят под эгидой организации.

«Исполнительный комитет УЕФА сегодня принял решение не допустить, чтобы команды из Беларуси и Украины играли друг с другом в любых будущих турнирах УЕФА. Решение вступает в силу немедленно и будет действовать и до следующего уведомления», — говорится на сайте организации.

Такое решение объясняется желанием сохранить безопасность игроков и официальных лиц в условиях войны в Украине. Исполком УЕФА заявляет, что по мере развития ситуации будет принимать дальнейшие решения.

В марте УЕФА в ответ на соучастие Беларуси в российской агрессии уже запретила проводить турниры на территории нашей страны. Белорусские сборные и клубы должны проводить домашние поединки на нейтральных полях без зрителей.

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