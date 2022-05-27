Что происходит на границе Беларуси с Украиной? 27.05.2022, 19:21

2,432

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 27 мая.

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 27.05.2022.

«На Волынском и Полесском направлениях к семи батальонам вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

В Гомельской области, в непосредственной близости от государственной границы с Украиной, развернута маневровая группа радиоэлектронной борьбы из состава вооруженных сил республики Беларусь.

На Северском направлении противник продолжает принимать меры по усилению участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях с целью недопущения опрокидывания подразделений Сил обороны Украины на другие направления.

На Слобожанском направлении активных наступательных действий враг не проводил, пытается удержать занимаемые позиции и не допустить дальнейшее продвижение украинских подразделений в направлении государственной границы. Продолжает систематические обстрелы населенных пунктов, разрушение гражданской инфраструктуры и осуществляет дистанционное минирование возможных маршрутов выдвижения подразделений наших войск.

В целях улучшения логистического обеспечения войск враг пытается восстановить поврежденную железную дорогу. В частности, на временно занятых территориях Харьковской области, оккупанты привлекают подразделения 29 отдельной железнодорожной бригады из Смоленска со специальной техникой и оборудованием для ремонта железнодорожной инфраструктуры.

На Славянском направлении оккупанты наступательных действий не проводили. Враг обстреливал из артиллерии населенные пункты Святогорск, Богородичное и Вернополье. Кроме того, российские захватчики применили авиацию для ударов по Славянску и Довгенькому.

В Лиманском направлении враг пытается вытеснить наши подразделения из населенного пункта Лиман и развить наступление на Славянск. Обстреляли из минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Озерное и Диброва. Также нанес авиаудар в районе Северска.

На Северодонецком направлении российские оккупанты, при поддержке артиллерии, совершали штурмовые действия в районах населенных пунктов Щедрищево, Боровское и Тошковка, боевые действия продолжаются.

Враг пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении, нарушить пути логистического обеспечения наших войск. Проводил штурмы в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово, Белогоровка, успеха не имел.

На Авдеевском направлении противник применил артиллерию по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Песк и Марьинка.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг применил минометы, реактивную и ствольную артиллерию вдоль линии соприкосновения. Нанес авиационные удары с самолетов штурмовой авиации Су-25 в районах Малой Токмачки и Орехова.

На Южнобужском направлении агрессор основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей, сковывании действий наших войск и недопущении опрокидывания резервов Сил обороны на другие направления. Обстреливает наши войска. Совершил неудачную попытку штурмовых действий в районе населенного пункта Любомировка.

На Николаевском и Криворожском направлениях враг, в рамках логистического обеспечения и доукомплектования понесших потерь подразделений, переместил в Херсонскую область автомобильную технику, боевые бронированные машины и реактивные системы залпового огня.

Корабли черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

В Херсонской области истребителем МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбит вражеский истребитель Су-35», - говорится в сообщении.

Напомним, в Беларуси также ограничивается въезд и пребывание в пограничной полосе в трех граничащих с Украиной районах.

Кроме этого, сегодня Лукашенко поручил создать в Беларуси «народное ополчение».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».