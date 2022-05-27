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Глава МИД Великобритании призвала страны Запада передать Украине танки и самолеты

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  • 27.05.2022, 19:27
  • 1,196
Глава МИД Великобритании призвала страны Запада передать Украине танки и самолеты
Элизабет Трасс

Элизабет Трасс подчеркнула, что это законно.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что союзники законно посылают в Украину танки и самолеты.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы совершенно четко понимаем, что передавать Украине танки и самолеты абсолютно законно, и мы очень поддерживаем работу, которую выполнила Чешская Республика, отправив танки в Украину», - отметила она.

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