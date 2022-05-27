Беларусь развернула возле Украины группу радиоэлектронной борьбы 27.05.2022, 19:54

Она размещена на территории Гомельской области.

Беларусь развернула вблизи украинской границы маневровую группу радиоэлектронной борьбы.

Об этом рассказал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Группа радиоэлектронной борьбы из состава белорусских вооруженных сил была размещена на территории Гомельской области.

«На Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы», - рассказали в Генштабе.

Кроме того, до сих пор сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».