США заказали еще партию «Стингеров» для Украины
- 27.05.2022, 19:56
Пентагон заключил контракт на поставку 1468 переносных зенитных комплексов.
Пентагон заказал у компании Raytheon Technologies еще одну партию переносных зенитных комплексов «Стингер». Их планируют отправить в Украину.
Об этом сообщает Reuters.
Согласно документу, который получило агентство Reuters, в среду Пентагон заключил с компанией контракт на поставку 1468 комплексов «Стингер».
В документе не говорится о сроках исполнения заказа, но по оценкам агентства, доставка «Стингеров» в Украину может занять около месяца.
Пентагон и Raytheon пока не комментировали информацию, распространенную агентством Reuters.