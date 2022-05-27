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США заказали еще партию «Стингеров» для Украины

  • 27.05.2022, 19:56
США заказали еще партию «Стингеров» для Украины

Пентагон заключил контракт на поставку 1468 переносных зенитных комплексов.

Пентагон заказал у компании Raytheon Technologies еще одну партию переносных зенитных комплексов «Стингер». Их планируют отправить в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно документу, который получило агентство Reuters, в среду Пентагон заключил с компанией контракт на поставку 1468 комплексов «Стингер».

В документе не говорится о сроках исполнения заказа, но по оценкам агентства, доставка «Стингеров» в Украину может занять около месяца.

Пентагон и Raytheon пока не комментировали информацию, распространенную агентством Reuters.

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