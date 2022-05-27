В Херсоне учителя и директора школ отказались преподавать по российским программам 6 27.05.2022, 20:01

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Педагоги бойкотировали поручение оккупантов.

Во временно захваченном Херсоне директора школ и педагоги практически проигнорировали встречу с представителем оккупантов, который хотел донести до них необходимость перехода на российские программы в преподавании. Об этом в Медиацентре Украина-Укринформ заявил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

«Вчера в Херсоне гауляйтер проводил совещание с педагогами. Учителя, администрации школ просто герои. Послушать его пришли всего 20 человек, при том, что в городе 71 школа. Педагогов призывают готовиться к обучению по новой программе, ездить в Крым для повышения квалификации. Фактически все директора заявили, что их это не устраивает, и вышли», – сказал Лагута.

Ранее экс-командующий обороной Николаева, генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что для освобождения временно оккупированных Херсона и Снигиревки украинским военным необходимо иметь преимущество в силах и средствах один к трем.

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