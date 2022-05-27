На границе с РФ власти Беларуси создают восемь братских могил 19 27.05.2022, 20:05

13,782

В гомельских больницах лечили российских солдат после боев в Украине.

Власти Беларуси создают восемь новых братских могил. Российские правозащитники из SOTA обратили внимание на интересный тендер на портале белорусских госзакупок.

Срок оказания услуги — с 28 апреля по 6 мая. Услуга называется «государственная регистрация создания земельного участка для строительства и обслуживания мест захоронения (братская могила)».

Все братские захоронения запланированы в Ветковском районе Гомельской области — в агрогородке Неглюбка (4 км от российской границы), агрогородке Хальч (2 захоронения), агрогородке Светиловичи (2 захоронения в 10 км от российской границы), Шерстинском сельсовете — 3 захоронения (агрогородок Новоселки на реке Припять, территория к востоку от агрогородка Шерстин, и в самом городке)

Напомним, что именно на территории Гомельщины неоднократно были замечены российские войска, нападавшие на Украину. В гомельских больницах лечили российских солдат после боев в Украине.

Но связаны ли эти могилы с российскими войсками, точно неизвестно. Но о какой-то внезапной смертельной эпидемии на Гомельщине официально не сообщалось.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».