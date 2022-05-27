Тренер «Ливерпуля» о финале Лиги чемпионов: Играем этот матч для людей из Украины 1 27.05.2022, 20:10

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«Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о переносе финала Лиги чемпионов из России во Францию.

«Война продолжается. То, что этот матч до сих пор состоится, но не в Санкт-Петербурге, возможно, именно тот правильный месседж, который должна получить Россия. Жизнь продолжается, даже если ты пытаешься ее разрушить. Мы играем этот финал ради людей, ради людей в Украине», – передает слова Клоппа журналист Нильс Керн в Twitter.

«Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Встреча состоится 28 мая на арене «Стад де Франс» в Париже.

После широкомасштабного вторжения России в Украину УЕФА забрал право на проведение финала у Санкт-Петербурга.

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