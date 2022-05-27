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Топ-5 бюджетных белорусских санаториев

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  • 27.05.2022, 20:21
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Топ-5 бюджетных белорусских санаториев

Как выглядят номера и сколько стоят.

Недавно мы рассказывали, сколько будет стоить путевка в топ-3 лучших санатория страны, а сегодня решили посмотреть, где можно «релакснуть» подешевле. Сайт zerkalo.io собрал топ-5 санаториев, в которых сутки стоят в районе 50 рублей и меньше.

«Пралеска» — 38,25 рубля

Санаторий «Пралеска» находится в поселке Ждановичи Минского района. Для тех, кто хочет отдохнуть рядом с лесом, с 1 июня по 30 сентября тут предлагают вполне бюджетные варианты. Дешевле всего обойдется койка в однокомнатном двухместном номере (эконом). Стоит она 38,25 рубля в сутки. Душ и туалет в помещении есть. Выглядит просто, но аккуратно.

Или вот так.

Вариант чуть дороже — проживание в однокомнатном двухместном (стандарт) за 45,9 рубля. И еще дороже — двухкомнатный двухместный (стандарт) за 53,55 рубля. Последний из них выглядит вот так.

На сайте сказано, что посетителям предлагают четырехразовое питание. Оно также входит в стоимость путевки.

Что касается дополнительных цен на услуги, то тут, например, есть тренажерка — 7 рублей, стирка — 3 рубля, набор шампуров или решетка гриль за 2,5 рубля.

«Чаборок» — 39 рублей в сутки

Санаторий «Чаборок» находится в деревне Павлиново Барановичского района.

На лето путевку без лечения здесь можно найти, например, за 39 рублей в сутки с человека. Жить, правда, придется в 4-местном номере с удобствами на этаже.

Снимков комнаты на сайте мы не заметили, зато обнаружили вариант для тех, кто предпочитает отдыхать дешево, но чуть комфортнее. Цена вопроса — 54 рубля в сутки. Что предлагают за эти деньги? Место в двухместном номере. Ванная комната тоже имеется.

Вот пример такого номера.

Как пояснили в санатории, куда мы позвонили как обычные граждане, в оздоровительную путевку входит пятиразовое питание, посещение бассейна и тренажерного зала.

В списке дополнительных услуг здравницы есть, например, еще и баня — за 12 рублей, и инфракрасная сауна — за 11,5 рубля.

Можно также воспользоваться и медицинскими услугами. Среди них первичный прием у врача, который обойдется в 12 рублей, если захотите повторный, — это уже 7 рублей. Массаж спины — 10,69 рубля, общий — 15,1 рубля. Процедура «Антицеллюлит-контраст» — 45 рублей.

— Места на июль-августа еще есть, — сообщили в санатории. — На июнь нужно смотреть по датам.

«Вяжути» — 39,44 рубля

Санаторий «Вяжути» расположен в Молодеченском районе. На сайте здравницы указано, что сутки пребывания без лечения стоят тут 39,44 рубля. Чуть ниже сказано, что цена санаторной путевки без лечения, с проживанием в двухместном номере сроком 18 дней обойдется в 710 рублей.

Пример такого номера в здравнице.

На сайте санатория сказано, что посетителям предлагают пятиразовое питание. Кроме обычных завтрака, обеда и ужина, есть еще полдник и вечерний кефир. Все это также включено в стоимость путевки.

Из дополнительных услуг есть бильярд, пунктом проката и финская сауна. Цены на развлечения на сайте не указаны.

«Журавушка» — 46,75 рубля

Еще один недорогой вариант отдыха предлагает санаторий «Журавушка». Находится он в поселке Зубреневка Мядельского района в сосновом массиве Национального парка «Нарочанский».

Самое дешевое место в летний период тут обойдется в 46,75 рубля. Это стоимость койко-места в сутки в однокомнатном двухместном номере. Его фото на сайте мы не нашли. Похожий номер, правда, в другом корпусе, есть за 49,3 рубля в сутки.

В цену также входит и питание.

Мы позвонили в санаторий как обычные клиенты. Там рассказали, что путевку можно купить на любое количество дней. Вот только на июль вариантов уже нет. Есть на июнь — и то не все свободные даты.

Из дополнительных услуг клиентам санатория готовы предложить, например, компьютерные игры — 50 копеек в час, баню-сауну с бассейном — 55 рублей за два часа, разные виды массажей — от 33 до 50 рублей, а еще всевозможные маски и другие процедуры.

«Лепельский военный санаторий» — 51,57 рубля

О расположении «Лепельского военного санатория ВС РБ» можно догадаться из названия. Этим летом самую дешевую оздоровительную путевку тут можно приобрести за 51,57 рубля. Столько стоит койко-место в сутки в однокомнатном двухместном номере, который расположен в лечебном корпусе. Его снимков на сайте мы не нашли.

Зато есть фото однокомнатного двухместного номера во втором корпусе. Обойдется он в 67,85 рублей в сутки с человека.

В оздоровительную путевку, уточнили в санатории, входит терхразовое питание плюс полдник и кефир на ужин.

Санатрий предлагает внушительный перечень дополнительных услуг, среди которых УЗИ, массажи и даже карбокситерапия — лечение с помощью углекислого газа. Правда, цены на них не указаны.

Летом отдыхающим предлагают сходить на пляж.

Или, как вариант, позаниматься в тренажерке.

— На лето почти все путевки у нас уже разобрали, — рассказали в санатории. — На июнь-июль, возможно, сможем найти «околошко» в 3−5 дней. На август, может быть, еще получится подобрать места дней на шесть.

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