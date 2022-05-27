закрыть
27 мая 2022, пятница, 22:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Советская Белоруссия»: Лукашенко собирались устранить с помощью ракеты

32
  • 27.05.2022, 20:33
  • 11,534
«Советская Белоруссия»: Лукашенко собирались устранить с помощью ракеты

Пропагандисты ссылаются на слова священника о ликвидации узурпатора.

В гродненской тюрьме продолжается суд по делу «группы Автуховича». Пропагандистское издание «Советская Белоруссия» пишет, что в судебном заседании состоялся допрос Сергея Резановича. Подсудимый был ранее священником, настоятелем церкви в агрогородке Степанки Жабинковского района. В зале зачитали показания Резановича о якобы «подготовке акта ликвидации Лукашенко».

Сергей Резанович, его жена Любовь и сын Павел были задержаны в Бресте.

Прокуроры ходатайствовали об оглашении показаний обвиняемого, собранных до начала судебного разбирательства. Суд удовлетворил ходатайство.

Таким образом были зачитаны и показания Резановича о «подготовке террористического акта по ликвидации» Лукашенко. Якобы о таких планах Автухович лично рассказывал Резановичу.

«С целью свержения действующей власти необходимо совершить подрыв борта самолета №1 во время взлета или посадки. Для этой цели нужно использовать ракету, как я понял, ручной гранатомет. Он пояснил, что для этого нужен специально обученный человек, умеющий пользоваться подобным оружием. Также Автухович рассказал, что ракета стоит дорого, но какой-то представитель из Америки пообещал финансовую помощь…», – такие показания озвучили в суде.

После зачитывания этих показаний Резанович отказался от дачи показаний на судебном заседании.

«Не хочу отвечать на дальнейшие вопросы», – согласно государственному изданию произнес обвиняемый после услышанного.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин