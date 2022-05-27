«Советская Белоруссия»: Лукашенко собирались устранить с помощью ракеты 32 27.05.2022, 20:33

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Пропагандисты ссылаются на слова священника о ликвидации узурпатора.

В гродненской тюрьме продолжается суд по делу «группы Автуховича». Пропагандистское издание «Советская Белоруссия» пишет, что в судебном заседании состоялся допрос Сергея Резановича. Подсудимый был ранее священником, настоятелем церкви в агрогородке Степанки Жабинковского района. В зале зачитали показания Резановича о якобы «подготовке акта ликвидации Лукашенко».

Сергей Резанович, его жена Любовь и сын Павел были задержаны в Бресте.

Прокуроры ходатайствовали об оглашении показаний обвиняемого, собранных до начала судебного разбирательства. Суд удовлетворил ходатайство.

Таким образом были зачитаны и показания Резановича о «подготовке террористического акта по ликвидации» Лукашенко. Якобы о таких планах Автухович лично рассказывал Резановичу.

«С целью свержения действующей власти необходимо совершить подрыв борта самолета №1 во время взлета или посадки. Для этой цели нужно использовать ракету, как я понял, ручной гранатомет. Он пояснил, что для этого нужен специально обученный человек, умеющий пользоваться подобным оружием. Также Автухович рассказал, что ракета стоит дорого, но какой-то представитель из Америки пообещал финансовую помощь…», – такие показания озвучили в суде.

После зачитывания этих показаний Резанович отказался от дачи показаний на судебном заседании.

«Не хочу отвечать на дальнейшие вопросы», – согласно государственному изданию произнес обвиняемый после услышанного.

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