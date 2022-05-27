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Россияне массово распродают вещи через интернет

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  • 27.05.2022, 20:42
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Россияне массово распродают вещи через интернет

Жители РФ вынуждены продавать вещи в условиях роста цен и сокращения доходов.

Рекордная за 20 лет инфляция и падение реальных располагаемых доходов вынуждают жителей России все чаще продавать вещи на сервисах частных объявлений. Об этом сообщила в пятницу, 27 мая, газета The Moscow Times со ссылкой на данные интернет-сервиса объявлений "Авито" - крупнейшего в РФ.

После начала войны в Украине "Авито" зафиксировал рекордное - более 100 млн - количество размещенных объявлений среди частных продавцов и компаний. По его данным, почти за пять месяцев текущего года интенсивность размещения новых объявлений выросла более чем вдвое по сравнению с 2021 и 2020 годами. При этом количество активных пользователей площадки с января по май 2022 года увеличилось более чем на 20 процентов. В конце мая был зафиксирован почти 1 млн новых объявлений в день, что является абсолютным рекордом.

Росстат зафиксировал снижение реальных доходов россиян

Между тем реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2022 года снизились на 1,2 процента по сравнению с тем же кварталом прошлого года, о чем свидетельствуют данные Росстата. Согласно прогнозу Минэкономразвития, России грозит самое долгое падение экономики со времен распада СССР. В 2022 году ВВП страны, как ожидается, снизится на 7,8 процента, в следующем - еще на 0,7 процента. На фоне рекордной за 20 лет 17-процентной инфляции реальные доходы населения обвалятся на 6,8 процента - максимально с 1999 года, прогнозирует ведомство.

Глава Минфина РФ: Война в Украине требует огромных ресурсов

Ведение войны в Украине, которую в России продолжают называть "специальной военной операцией", требует "огромных финансовых ресурсов", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете 27 мая. Он не уточнил размер потраченных и необходимых средств.

По словам Силуанова, общий объем "бюджетного стимула" - средств, выделенных на поддержку экономики и граждан - составил уже 8 трлн рублей.

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