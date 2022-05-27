В Гомельской области заметили российские «Искандеры» 3 27.05.2022, 20:50

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Ранее «Искандеры» были замечены на Брестчине.

Российские ракетные комплексы «Искандер» замечены в Гомельской области Беларуси.

Подписчики ТГ-каналов опознали их в Новобелице на ближайшей к границе с Украиной юго-восточной окраине Гомеля.

Ранее в украинском Генштабе говорили, что «Искандеры» дислоцируются на территории Лунинецкого района Брестчины. Украинцы отметили, что их могут использовать для пусков по целям на западе Украины.

Таким образом, россияне вновь расставили свои оперативно-тактические ракетные комплексы вдоль всей южной границы Беларуси.

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